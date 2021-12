Miss teen de SP é encontrada em Passo Fundo (RS), dois dias após família notificar desaparecimento

Yasmin Pesinato, de 17 anos, foi visitar o pai, que mora no Rio Grande do Sul, sem avisar a mãe, residente da capital paulista

Reprodução Câmera de segurança registrou momento em que Yasmin deixa o prédio em que mora com a mãe, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo



A miss teen da cidade de São Paulo, Yasmin Pesinato Benedetti, de 17 anos, foi encontrada na noite desta sexta, 3, na cidade de Passo Fundo (RS) dois dias após sua família notificar seu desaparecimento. A estudante tinha sumido na última quinta, 2, sem dar explicações, e como os familiares não conseguiram contatá-la, acionaram a Polícia Civil. Yasmin viajou por 15 horas de ônibus até a cidade gaúcha para visitar o pai, que mora em Marau, cidade próxima a Passo Fundo, sem avisar a mãe, residente da capital paulista. A jovem teria dito apenas que iria comprar um biquíni numa loja da capital paulista para participar de etapa estadual do concurso Miss Teen SP, marcado para este fim de semana.

Após Yasmin não voltar para casa, não dar notícias e não atender às ligações, a família informou à Polícia Civil do ocorrido. Apenas às 22h de sexta, 3, a jovem teria ligado para a mãe, já após a repercussão do caso. “A Polícia Civil esclarece que a jovem foi encontrada no terminal Rodoviário de Passo Fundo (RS), na noite da última sexta-feira (3). Segundo apurado, ela foi para o Rio Grande do Sul, onde mora o pai dela, e chegando na Rodoviária local fez contato com os familiares. A família foi orientada a comparecer na 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas, do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que assessorava as investigações, para formalização do encontro”, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo em nota oficial. A etapa do concurso Miss Teen SP foi adiada por conta do sumiço da adolescente.