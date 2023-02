Mocidade Alegre é a campeã do Carnaval de São Paulo com nota máxima e encerra jejum de nove anos

Mancha Verde, Império de Casa Verde, Acadêmicos do Tatuapé e Dragões da Real completam o top 5; Vila Maria e Estrela do Terceiro Milênio são rebaixadas

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Escola do Limão conquistou seu 11º título do carnaval de SP



Depois de um grande desfile no sábado, 19, a Mocidade Alegre se sagrou a campeã do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo de 2023. A definição veio em sua última nota na apuração, realizada nesta terça-feira, 21, no Sambódromo do Anhembi. A escola levou um visual único, misturando Brasil, Moçambique e Japão, ao contar a história de Yasuke, o primeiro samurai negro do país oriental. A agremiação conquistou 270 pontos, superando a Mancha Verde, que obteve 269,9 e ficou em segundo lugar. Império de Casa Verde, Acadêmico do Tatuapé e Dragões da Real completam o top 5 e voltarão a se apresentar no desfile das campeãs. Unidos Vila Maria e Estrela do Terceiro Milênio foram rebaixadas e disputarão o Grupo de Acesso I em 2024.

A apuração foi acirrada, e a Mocidade só tomou a dianteira de forma isolada no penúltimo quesito, Mestre-Sala e Porta-Bandeira, quando a Mancha Verde perdeu um décimo e viu a escola do Limão assumir a ponta. Esse é o primeiro título da Mocidade Alegre desde 2014, quando havia conquistou o décimo caneco do Carnaval paulistano. Com isso, a escola assume o posto de segunda maior campeã do carnaval de São Paulo, com 11 conquistas, ao lado da Nenê de Vila Matilde e atrás apenas da Vai-Vai, que tem 15.

Veja a classificação:

1º – Mocidade Alegre (270)

2º – Mancha Verde (269,9)

3º – Império de Casa Verde (269,9)

4º – Acadêmicos do Tatuapé (269,9)

5º – Dragões da Real (269,8)

6º – Tom Maior (269,8)

7º – Independente Tricolor (269,7)

8º – Águia de Ouro (269,6)

9º – Gaviões da Fiel (269,6)

10º – Barroca Zona Sul (269,5)

11º – Acadêmicos do Tucuruvi (269,4)

12º – Rosas de Ouro (269,2)

13º – Unidos de Vila Maria (269,1)

14º – Estrela do Terceira Milênio (269,1)