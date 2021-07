Modelo Anna Figueiredo relata agressão cometida por ex-namorado: ‘Pensei que ia morrer’

Violência foi registrada em delegacia de Niterói no começo do mês e relato da vítima viralizou nas redes, chegando a ser compartilhado por Neymar

Anna Figueiredo/Reprodução de vídeo/Instagram Anna Figueiredo registrou boletim de ocorrência



A modelo Anna Figueiredo usou as redes sociais nesta segunda-feira, 26, para relatar uma agressão cometida contra ela pelo ex-namorado, um empresário identificado como Vitor Hugo, no começo do mês de julho. Em uma série de stories, ela contou que sentiu vergonha de relatar a violência, sofrida no começo do mês de julho, e classificou a agressão como “uma das piores situações da vida”. A modelo disse que achou que iria morrer enquanto levava socos, chutes, era xingada e proibida de acessar o celular para pedir por ajuda. Em um dos trechos da publicação, ela expõe fotos de marcas no rosto, no olho, nos braços e nas pernas. Em outro, é possível ouvir um áudio que seria do ex falando que “faltou agressão para aprender a ser mulher”.

Em outra publicação, a modelo mostrou um trecho do boletim de ocorrência por lesão corporal provocada por socos, tapas e pontapés registrado por ela em uma delegacia da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Um trecho do que aparenta ser um documento judicial afirmando que o agressor “em momento algum agrediu a suposta vítima, muito menos na extensão que a mesma quer fazer crer em sua dramática e fantasiosa narrativa”. O relato da modelo causou repercussão entre famosos que pediram o fim da violência contra a mulher e incentivaram a denúncia de casos de agressão como o sofrido por Anna. Uma das pessoas a compartilhar a história e dar apoio a Anna foi o jogador Neymar.