EUA voltam a recomendar que vacinados usem máscaras em locais fechados

Apesar da recomendação, país não retomou obrigatoriedade da proteção; baixa taxa de vacinação e variante Delta são motivos da mudança de discurso do CDC

O Centro de Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos pediu nesta terça-feira, 27, que as pessoas que já se imunizaram contra a Covid-19 voltassem a usar máscaras em locais fechados no país. A medida contradiz sugestão dada pelo próprio órgão em maio de 2021, quando o objeto de proteção deixou de ser obrigatório por causa do avanço da vacinação norte-americana. A chegada da variante Delta, mais transmissível do que as anteriores, e a baixa adesão à vacinação, principalmente na região sul dos EUA, são alguns dos motivos responsáveis pela sugestão, que não torna a máscara obrigatória. “Essa não foi uma decisão tomada de uma hora para outra”, afirmou a diretora do CDC, Rochelle Walensky, em posicionamento nas redes. Até o momento, a obrigatoriedade do uso de máscaras é mantida em transportes públicos e aeroportos do país.

Em algumas cidades do país, como em Los Angeles, na Califórnia, e St. Louis, no Missouri, a obrigatoriedade da máscara voltou a ser instituída. Além da recomendação para uso de máscaras, o CDC recomendou que todos os professores, funcionários e estudantes de escolas usarem máscaras mesmo que estivessem vacinados, já que as vacinas ainda não podem ser aplicadas em pessoas com menos de 12 anos. A estimativa atual é de que 30% dos adultos do país não tenham sido vacinado. Uma pesquisa conduzida pelo próprio CDC mostra que 80% desses adultos não devem mudar de ideia e a maior parte deles tem como justificativa notícias falsas sobre a eficácia dos imunizantes.