Modelo mirim de 14 anos desaparece no litoral paulista: ‘Levaram nossa filha’

Segundo a SSP, caso foi registrado como sequestro e cárcere privado; menina sumiu por volta das 4h da madrugada de sábado e pais ouviram gritos de socorro

Instagram/Xis Agência/22.11.2020 Emily tem 14 anos e é modelo mirim



A modelo mirim Emily Dias, de 14 anos, desapareceu na madrugada deste sábado, 21, em Itanhaém, litoral de São Paulo. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) na manhã deste domingo, 22. De acordo com a mãe de Emily, Dayane Dias, a menina sumiu por volta das 4h. “Eu ouvi gritos de socorro, eu e meu marido levantamos rápido, mas não deu tempo. Levaram a nossa filha”, contou Dayane em uma sequência de vídeos publicada em uma conta no Instagram, que pertence à agência Xis, mas está sendo utilizada para compartilhar informações sobre o paradeiro da adolescente.

Segundo relatou a mãe de Emily, vizinhos viram um carro branco da marca Saveiro com dois homens encapuzados deixar o local. O veículo estava sem placa, e o vídeo, feito por câmeras de segurança, já foi entregue à polícia. Dayane pediu, também, que as pessoas tomem cuidado ao compartilhar notícias falsas. De acordo com ela, perfis fakes e fotos tem sido compartilhadas para “confundir as pessoas”. “Algumas fotos estão circulando pela internet que aparecem a Emily chorando e acreditamos que seja realmente ela. […] Já fomos em dois lugares e ela não estava lá. Estamos apavorados e a gente pede que vocês não compartilhem o que é fake, uma mãe é capaz de tudo para ter o seu filho de volta. Compartilhem só o que é verdade. A gente vai fazer de tudo que for preciso pra encontrar a Emily de volta”, disse a mãe em vídeo publicado no Instagram. A SSP informou que o caso foi registrado como sequestro e cárcere privado pela Delegacia Seccional de Itanhaém, e que as investigações seguirão pelo 2º Distrito Policial da cidade, responsável pela área dos fatos.