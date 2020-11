Modelo mirim que teria desaparecido no litoral de SP fugiu de casa por vontade própria, diz polícia

Informação difere da apresentada pela família, que afirmou que a menina havia sido sequestrada

Instagram/Xis Agência/22.11.2020 A modelo mirim Emily Dias, de 14 anos, desapareceu na madrugada de sábado, 21



A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou na tarde de domingo, 22, que a modelo mirim Emily Dias, de 14 anos, que estava desaparecida desde sábado, 21, foi encontrada. Segundo a Comunicação Social do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (DEINTER 6), a adolescente alega ter saído de casa por vontade própria. A menina foi encontrada na casa de uma amiga, ainda no sábado, e foi encaminhada ao Conselho Tutelar, após ter relatado a fuga. A informação difere da apresentada pela família, que informou à Polícia que a garota havia sido sequestrada por dois homens encapuzados e estava sob cárcere privado.

De acordo com a mãe de Emily, Dayane Dias, a menina sumiu por volta das 4h do sábado. “Eu ouvi gritos de socorro, eu e meu marido levantamos rápido, mas não deu tempo. Levaram a nossa filha”, contou Dayane em uma sequência de vídeos publicada em uma conta no Instagram, que pertence à agência Xi. Segundo relatou a mãe de Emily, vizinhos viram um carro branco da marca Saveiro, sem placa, com dois homens encapuzados deixar o local. A menina, no entanto, afirmou que fugiu da residência da família por vontade própria. Segundo o departamento, o Conselho Tutelar irá apurar as causas que levaram Emily a fugir de casa. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) não deu mais detalhes além dos divulgados anteriormente devido ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).