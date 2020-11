Polícia diz que modelo mirim de 14 anos foi encontrada no litoral de São Paulo

Informação foi dada através de nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo; perfil no Instagram confirmou que a jovem foi encontrada

Emily desapareceu na madrugada de sábado, 21.



A polícia informou que a modelo mirim Emily Dias, de 14 anos, que estava desaparecida desde sábado, 21, foi encontrada. A informação foi dada através de nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) emitida na tarde deste domingo, 22. No comunicado, a SSP diz que não pode informar detalhes sobre o caso por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), mas afirma que a menor de idade foi encontrada e encaminhada para o Conselho Tutelar. “A adolescente foi localizado neste sábado (21), após diligências da DIG de Itanhaém. Ela foi ouvida e encaminhada ao Conselho Tutelar. Mais detalhes não podem ser passados devido ao Estatuto da Criança e do Adolescente”, diz a nota.

Um perfil no Instagram que pertence à Agência Xis, mas está publicando informações sobre o caso publicou uma imagem por volta das 15h deste domingo dizendo que Emily foi encontrada. Esse mesmo perfil divulgou um vídeo da mãe da modelo, Dayane Dias, explicando o caso. “Eu ouvi gritos de socorro, eu e meu marido levantamos rápido, mas não deu tempo. Levaram a nossa filha”, disse a mãe da jovem na publicação.