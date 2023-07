Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, volta à prisão após determinação do STF

Ação foi pedida pelo ministro Gilmar Mendes na noite desta quarta-feira, 5, depois de analisar um recurso de Leniel Borel

MAURICIO ALMEIDA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Monique Medeiros durante audiência do caso Henry Borel



Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, voltou a ser presa, na manhã desta quinta-feira, 6, na casa da mãe, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Acusada de participação na morte do próprio filho, ela será levada ao Instituto Penal Santo Expedito, em Gericinó, onde ficou anteriormente custodiada. Nesta quarta-feira, 5, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que Monique Medeiros voltasse à prisão. A decisão foi tomada após um recurso protocolado pelo pai do menino, Leniel Borel, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que revogou a prisão da acusada. A mulher aguardava julgamento por júri popular em liberdade. O ministro considerou que a decisão “se divorcia da realidade dos autos, como também afronta jurisprudência pacífica deste tribunal, a justificar o acolhimento da pretensão recursal”. Mendes ainda cobrou a realização do julgamento. “Nada justifica que um delito dessa natureza permaneça, até hoje, sem solução definitiva no âmbito da Justiça Criminal, a projetar uma grave sensação de insegurança entre os membros da comunidade”, concluiu. Henry Borel morreu aos 4 anos no dia 8 de março de 2021, no Rio de Janeiro. Investigações apontam que a criança sofria agressões do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, namorado de Monique Medeiros na época do crime. Ambos negam o crime. Na versão dos acusados, o menino se machucou ao cair da cama onde dormia. A data do julgamento ainda será marcada pela Justiça.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga.