Moradores de Balneário Camboriú encontram degrau em faixa de areia

Estrutura de cimento também foi avistada por moradores da região; prefeitura afirmou que fenômeno estava previsto e disse monitorar a situação do local

Reprodução/Facebook Prefeitura de Balneário Camboriú Local passou por obras de alargamento nos últimos meses



Os moradores da cidade de Balneário Camboriú, um dos principais pontos turísticos de Santa Catarina, encontraram um degrau na faixa de areia meses após as obras de alargamento no local. Além disso, uma estrutura de cimento em formato de tubo também surgiu no meio da faixa de areia. Em nota enviada à Jovem Pan, a prefeitura esclareceu que o projeto da obra “já previa no perfil de construção areia a mais para suprir a conformação e equilíbrio da praia ao longo do tempo” e afirmou que a formação estava prevista nos planos do projeto. A administração ainda afirmou que o fenômeno é chamado de escarpa e acontece após eventos como ressaca. Um tubo de cimento também foi visto no meio da faixa de areia. Segundo a prefeitura, a estrutura pertence à estrutura de ancoragem e um restaurante flutuante que ficava no local. Além disso, a prefeitura garantiu que o tubo será removido. A prefeitura também disse que está monitorando a situação no local.