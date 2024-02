Moradores são feitos reféns em mansão na zona sul de SP; carro pega fogo e corpo é encontrado

Crime aconteceu na manhã desta terça-feira, 20, no bairro Cidade Jardim

Polícia Militar / Divulgação Ao chegar no local, a polícia identificou um carro em chamas dentro da residência



A Polícia Militar de São Paulo registrou a ocorrência de um assalto a residência na manhã desta terça-feira, 20. O crime aconteceu por volta das 7h20 na Rua General José Scarcela Portela, no bairro Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo, com moradores feitos reféns. Um segurança particular entrou em confronto com os criminosos e dois deles foram atingidos. Os moradores foram liberados sem ferimentos. Ao chegar no local, a polícia identificou um carro em chamas dentro da residência. O Corpo de Bombeiros foi acionado e após o controle total do fogo, um corpo ainda não identificado foi encontrado dentro do veículo.

*Com Estadão Conteúdo