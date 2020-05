Moro diz esperar que acusações de Paulo Marinho sejam ‘totalmente esclarecidas’

Pedro França/Agência Senado O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro



Ex-ministro da Justiça e Segurança pública, Sergio Moro usou as redes sociais para comentar as acusações feitas pelo empresário Paulo Marinho ao senador Flavio Bolsonaro, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro.

“Espero que os fatos revelados, com coragem, pelo Sr. Paulo Marinho sejam totalmente esclarecidos”, escreveu.

Espero que os fatos revelados,

com coragem, pelo Sr. Paulo Marinho sejam totalmente esclarecidos. — Sergio Moro (@SF_Moro) May 17, 2020

Segundo Marinho, a Polícia Federal teria antecipado a Flavio que o ex-funcionário de seu gabinete, Fabrício Queiroz, seria alvo de uma investigação. Segundo ele, em uma entrevista concedida à Folha de S.Paulo, as conversas “explicariam” o interesse de Bolsonaro na superintendência da PF no Rio de Janeiro, uma das acusações do ex-ministro contra o presidente.

Mais tarde, Flavio rebateu que as acusações causavam “um pouco de pena”, e que o empresário “preferiu virar as costas a quem lhe estendeu a mão”, ao trocar a “família Bolsonaro por Doria e Witzel”, e “parece ter sido tomado pela ambição”.