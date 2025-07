Morre aos 89 anos Roberto Duailibi, ícone da publicidade brasileira

Faleceu Roberto Duailibi, cofundador da DPZ e ícone da publicidade brasileira, aos 89 anos. Seu legado continua a inspirar o setor.

Divulgação/DPZ Publicitário Roberto Duailibi foi um dos fundadores da agência DPZ



Morreu na noite de sexta-feira (18) o publicitário Roberto Duailibi, aos 89 anos. Ele foi um dos fundadores da renomada agência DPZ, onde era conhecido como o “D” da marca, ao lado de Francesc Petit e Roberto Zaragoza. Natural de Campo Grande, Duailibi se mudou para São Paulo aos 12 anos e deu início à sua trajetória profissional na Colgate-Palmolive, passando por várias agências de destaque. Reconhecido como um ícone da publicidade no Brasil, Duailibi foi responsável pela criação de personagens memoráveis, como o franguinho da Sadia e o garoto da Bombril. A DPZ conquistou o primeiro Leão de Ouro do Brasil no Festival de Cannes em 1975, com a famosa campanha “Homem com mais de 40 anos”, um marco na história da publicidade nacional.

Formado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Duailibi também se destacou como educador, atuando como professor e vice-presidente do Conselho Deliberativo da instituição. Além de sua carreira na publicidade, ele escreveu diversos livros sobre criatividade e marketing, sendo “Cartas a um Jovem Publicitário” um de seus trabalhos mais conhecidos.

A morte de Duailibi gerou uma onda de homenagens no setor publicitário, com a DPZ e outros profissionais expressando seu pesar e reconhecendo a importância de seu legado para a comunicação no Brasil. O corpo do publicitário está sendo velado no Cemitério do Morumbi, em São Paulo, onde amigos e familiares se reúnem para prestar suas últimas homenagens. Ele deixa sua esposa, Sylvia, e os filhos Marco e Rubem.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA