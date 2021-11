Morre o arquiteto Ruy Ohtake, aos 83 anos, em São Paulo

Filho da artista plástica Tomie Ohtake lutava contra um câncer de medula e faleceu em casa

Reprodução/Instagram/ruyohtakeoficial/27.11.2021 Ruy Ohtake ganhou inúmeros prêmios e deixa sua marca na arquitetura brasileira



O arquiteto Ruy Ohtake morreu na manhã deste sábado, 27, aos 83 anos, no flat onde morava, em São Paulo. Ele lutava contra um câncer de medula, também chamado de mielodisplasia. Segundo informado pela assessoria de Ruy, o velório será realizado no próprio apartamento, só para as pessoas mais próximas e o corpo será cremado no Horto da Paz, às 17h. Filho da artista plástica Tomie Ohtake e irmão do também arquiteto Ricardo, Ruy nasceu em São Paulo, em 27 de janeiro de 1938, e curou arquitetura na FAU-USP, formando-se em 1960. Teve seu trabalho reconhecido com inúmeros prêmios, como o Colar de Ouro do Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB (2007).

Em seus mais de 60 anos de carreira, Ruy Ohtake assinou projetos marcados por linhas onduladas, que podem ser apreciados pela cidade de São Paulo, como é o caso do Instituto Tomie Ohtake e dos hotéis Unique e Renaissance , além de ter realizado obras de infraestrutura e equipamentos públicos e privados importantes para várias cidades, a exemplo do Parque Ecológico do Tietê, Expresso Tiradentes e Conjunto Residencial e Polo Educacional de Heliópolis, em São Paulo; Parque Ecológico de Indaiatuba; Aquário do Pantanal, em Campo Grande; Brasília Shopping, em Brasília; Estádio Walmir Campelo Bezzera, em Gama, DF; Embaixada Brasileira em Tóquio. Sua produção tem sido registrada em revistas e livros.

*Com informações do Estadão Conteúdo.