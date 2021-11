Prefeitura de São Paulo divulga primeira lista dos blocos de rua do Carnaval 2022; confira

Houve a inscrição de 867 blocos e as análises dos órgãos de Saúde continuam; a cidade estima receber 18 milhões de foliões

MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO Carnaval de rua em São Paulo já tem 440 blocos confirmados



A Prefeitura de São Paulo divulgou neste sábado, 27, no Diário Oficial que 440 blocos já estão aprovados para o Carnaval de Rua 2022. Os desfiles vão acontecer conforme a autorização dos órgãos da Saúde, que estão considerando o cenário epidemiológico da pandemia da Covid-19. No total, a prefeitura recebeu 867 inscrições, que ainda estão em análise, isso significa que o número de blocos de rua ainda pode aumentar. Para conferir a lista completa dos que já foram aprovados, clique aqui. Com esse retorno de uma das festas mais populares do país após um longo período de isolamento social, a capital estima receber 18 milhões de foliões considerando os dias do carnaval e também os períodos pré e pós feriado, que vão dos dias 19 de fevereiro a 6 de março de 2022.

Este ano, o Carnaval de Rua de São Paulo receberá um patrocínio maior do que foi recebido em 2019 e 2020. A empresa CBRS S.A será a parceira oficial do evento e ofereceu uma proposta de R$ 23 milhões. Ano passado, o valor recebido de patrocínio foi de R$ 21,9 milhões e no retrasado R$ 16,1 milhões. Os blocos de rua têm ganhado cada vez mais público nos últimos anos e São Paulo passou a ser um local visado para quem quer cair na folia durante o carnaval. A prefeitura informou que a festa será descentralizada e que os blocos acontecerão em mais de 300 trajetos diferentes. Os desfiles aprovados contam com o auxílio de uma comissão local, incluindo os subprefeitos das regiões e um técnico da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).