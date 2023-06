Mensagens indicam plano de golpe, afirma Dino sobre conversas em celular de Mauro Cid

De acordo com o ministro, desde o segundo turno das eleições 2022 até os atos do 8 de Janeiro havia clima de insegurança no Brasil

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro Flávio Dino diz que Brasil 'vivenciou uma tentativa de golpe de Estado'



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta segunda-feira, 19, que as mensagens encontradas no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, comprovam que havia uma articulação para uma tentativa de golpe. Essas conversas, fruto de investigações da Justiça e da polícia, começaram a ser discutidas no último fim de semana. Segundo Dino, desde o segundo turno das eleições 2022 até os atos do 8 de Janeiro havia clima de insegurança no país. “Não há nenhuma dúvida de que o Brasil vivenciou uma tentativa de golpe de Estado. Isso é muito grave, sério e deve ser sublinhado com toda nitidez para que não mais se repita. E essas revelações frequentes que são feitas mostram aquilo que dizíamos desde o começo: que havia um engendramento criminoso que tentava fraudar o resultado da eleição”, comentou o ministro durante evento no Rio de Janeiro. Em relação a Bolsonaro se tornar inelegível, Dino foi comedido e destacou que historicamente o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sempre age tecnicamente.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga.