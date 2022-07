Morre Vitor Trindade, filho do comentarista José Maria Trindade, aos 27 anos em Brasília

Médico foi vítima de acidente entre ambulância e caminhão no sábado, e não resistiu aos ferimentos; Vítor amava a profissão e sempre sonhou em trabalhar como médico do Samu

Reprodução/Facebook José Maria Trindade Filho do jornalista estava voltando de um atendimento quando sua ambulância bateu em um caminhão



O médico Vítor Procópio Trindade, de 27 anos, filho do jornalista e comentarista da Jovem Pan José Maria Trindade morreu nesta quarta-feira, 6, em Brasília. A equipe médica confirmou a morte cerebral nesta tarde. Vitinho, como era chamado carinhosamente por amigos e familiares, foi vítima, na sexta, 1, de um grave acidente entre a ambulância que estava trabalhando e um caminhão carregado de areia que estava parado na BR-060, próximo a Abadiânia (GO). A ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) havia resgatado um homem, vítima de um acidente, em Goiânia, e voltava para Valparaíso de Goiás (GO), em direção ao hospital. Ao todo, três pessoas ficaram feridas, sendo que algumas ficaram presas nas ferragens. No choque, Vítor sofreu graves lesões e foi socorrido, sendo encaminhado para o Hospital de Base de Brasília e posteriormente transferido para o Hospital de Brasília. Permaneceu internado em estado grave até esta quarta-feira, quando não resistiu às complicações do acidente e morreu. Na ocasião, o Samu emitiu nota destacando que o motorista era capacitado para dirigir o veículo e que todos os funcionários (médico, enfermeiro e condutor) que atuaram no resgate foram encaminhados para unidades de saúde.

Vítor Trindade amava a profissão. Se formou em medicina aos 25 anos, e seu sonho sempre foi trabalhar como médico socorrista. Chegou a recusar ofertas de emprego em hospitais e clínicas para se dedicar ao ofício de salvar vidas dentro de uma ambulância do Samu. A escolha da profissão sempre encheu de orgulho toda a família – e principalmente o pai, que fazia questão de dividir com os colegas da bancada de “Os Pingos nos Is” as conquistas do amado filho. No dia 28 de abril deste ano, Zé Maria deixou o programa um pouco mais cedo – o que fazia raramente – para poder participar da colação de grau de Vítor – festa feita com dois anos de atraso, adiada devido à pandemia. Vitinho se formou dois meses antes do início da pandemia, e ainda como médico residente, trabalhou na linha de frente atendendo os primeiros pacientes com a Covid-19. Vitinho deixa a mãe, Redu, o pai, José Maria, o irmão, Pedro, e a namorada Ana Carolina. A diretoria da Jovem Pan e todos os funcionários do grupo sentem muito pela morte prematura de Vítor e se solidarizam com a família neste momento difícil.

Amigos do jornalista lamentaram a morte de Vitinho e utilizaram as redes sociais para mostrar apoio a José Maria.

