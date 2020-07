Morte da primeira vítima por Covid-19 no Brasil completa 4 meses

Em 12 de março, o país tinha apenas 77 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus

Estadão Conteúdo De lá para cá, foram 71.468 óbitos e 1.839.778 novas contaminações



O Brasil completa neste domingo, 12, quatro meses desde a primeira morte por Covid-19 oficializada no país. Inicialmente, acreditava-se que a primeira vítima tinha sido um homem de 62 anos, que faleceu em São Paulo, no dia 16 de março. No entanto, no dia 27 de junho, o Ministério da Saúde revisou este dado após resultados de exames laboratoriais. A vítima foi uma paciente de 57 anos, também em São Paulo, no dia 12 de março.

Em nota, o Ministério afirmou ainda que a segunda morte por Covid-19 aconteceu no dia 15 de março. No dia 16, foram mais três óbitos também em São Paulo. No dia 17, foram duas mortes em São Paulo e duas no Rio de Janeiro.

Em 12 de março, o país tinha apenas 77 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. De lá para cá, foram 71.468 óbitos e 1.839.778 novas contaminações. Atualmente, o Estado de SP lidera, com 366.890 mil infectados, e 17.702 vítimas. Em todo o país, o número de pacientes recuperados alcançou a marca de 1.100.873. Mais de 667 mil pacientes seguem em acompanhamento.

Após quarentena em grande parte dos estados, alguns já estão em fases avançadas da reabertura — como SP e RJ — e outros retrocederam, após um aumento no número de casos — como Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dez estados mais o Distrito Federal apresentaram alta de mortes nas últimas 24 horas: PR, RS, SC, MG, DF, GO, MS, MT, RR, TO, PB.