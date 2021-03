Mortes por Covid-19 sobem 190% no sistema prisional brasileiro

Dados são relativos às mortes ocorridas no ano de 2021 em comparação com o último bimestre de 2020; até o momento, 308 óbitos foram registrados no sistema carcerário

Thathiana Gurgel/DPRJ Números do CNJ englobam apenados e servidores públicos



As mortes no sistema prisional brasileiro por Covid-19 cresceram em 190% no primeiro bimestre de 2021 em relação ao último bimestre de 2020, segundo pesquisa do Conselho Nacional de Justiça divulgada nesta quinta-feira, 11. Os dados do CNJ mostram que somente no ano de 2021, foram registradas as mortes de 58 pessoas, entre apenados e servidores, dentro das prisões brasileiras. Até o momento, 308 mortes foram registradas em decorrência da Covid-19 nas prisões desde o início da pandemia. A situação das prisões também levanta questionamento sobre a segurança dos agentes penitenciários no país. De acordo com um levantamento do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo, a unidade federativa registrou 52 mortes de servidores do sistema prisional pela Covid-19 em um ano.