Pelo segundo dia seguido, Brasil ultrapassa 2 mil mortes por Covid-19 em 24h

Segundo levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, 2.233 novas mortes pela doença foram registradas nas últimas 24h; país tem 272.888 óbitos acumulados

REUTERS/Bruno Kelly Pelo segundo dia seguido, país teve mais de dois mil mortos em 24h



Pelo segundo dia seguido, o Brasil registrou mais de 2 mil mortes causadas pela Covid-19 em 24h. Segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta quinta-feira, 11, 2.233 mortes e 75.412 novos casos foram confirmados pelos estados brasileiros. Com isso, o país chega aos 272.889 mortos e 11.277.717 contaminados desde o início da pandemia. São Paulo, estado mais populoso do Brasil, ainda lidera o número de contaminados e mortos pela doença, com, respectivamente, 63.010 e 2.164.066 atingidos. Com ocupação de leitos de UTI acima de 87%, o Estado anunciou nesta quinta um reforço em medidas de restrição que contará com o fechamento de serviços antes considerados essenciais e um toque de recolher das 20h às 05h. Farmácias, hospitais, supermercados e postos de gasolina funcionarão normalmente, assim como o transporte público. Ainda segundo o boletim do Conass, a taxa de mortalidade do país é de 129,9 para cada 100 mil habitantes.