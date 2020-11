Motivo da pausa nos estudos da CoronaVac não tem a ver com a vacina, garante Dimas Covas

Diretor do Instituto Butantan disse que, por questões éticas, não pode fornecer mais informações

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Na noite da última segunda-feira (9), a Anvisa interrompeu os estudos clínicos da vacina CoronaVac



O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, garantiu que o evento adverso grave que interrompeu os estudos clínicos da CoronaVac no Brasil na noite da ultima segunda-feira (9) não tem a ver com a vacina. De acordo com ele, é preciso diferenciar reação adversa de evento adverso. “Nesse estudo que está em andamento existem reações adversas. Já apresentamos esses dados. Reações que foram leves, não tivemos nenhuma grave. Não tivemos e não temos. Uma reação adversa é aquela que tem relação com a vacina. Um evento adverso é um acontecimento que não tem relação com a vacina”, disse. Covas deu como exemplo de evento adverso um óbito por atropelamento, apesar de não confirmar se foi isso que aconteceu. Ainda não se sabe também se a pessoa em questão tomou o imunizante ou placebo.

“Essa informação estava disponível para a Anvisa desde o dia 6. Diante disso, esperávamos que a gente se reunisse, avaliasse. Foi isso o que aconteceu? Não”, completou. Em entrevista coletiva no final da manhã desta terça-feira (10), Dimas Covas ressaltou que foi avisado sobre a suspensão pelo WhatsApp às 20h40, pouco antes da imprensa noticiar oficialmente. “Não recebi nenhum telefone da Anvisa, da mesma forma que os outros responsáveis pelo estudo também não receberam. Suspenderam o estudo. Causaram incerteza, medo. Fomenta um ambiente que já não é propício ao fato da vacina ser feita em associação com a China. A troco de que? Não seria mais justo ligar? Não seria mais ético e compreensível?”

Dimas Covas, no entanto, destacou que, por questões éticas, não pode dar características do voluntário ou do óbito. “O que afirmo é que esses dados estão todos fornecidos a Anvisa. Ela tem todas as informações, a conclusão do relatório está nas mãos da Anvisa exatamente assim: evento adverso grave que não tem a ver com a vacina.” Para o diretor do Instituto Butantan, não há motivos para interromper o estudo porque outros eventos já foram relatados e isso é normal. “O que não é normal é transformar isso em acontecimento anormal. E é disso que se trata aqui. Por que toda essa polêmica para falar que não tem relação? A comunicação foi feita no tempo apropriado, no dia 6. A decisão veio 3 dias depois e dessa forma, sem comunicação pessoal efetiva.”

Agora, o governo estadual e o Instituto Butantan aguardam uma posição da Anvisa após prestar esclarecimentos e reenviar as documentações para retomar os estudos “o mais breve possível”. Questionado sobre uma possível “Anvisa ideológica”, Dimas Covas disse que prefere não acreditar nisso. “A Anvisa tem que ser técnica e independente. Tenho todos os motivos para acredita nisso. Se esse episódio representa uma mudança, não quero acreditar. Quero atribuir a uma dificuldade de comunicação e preocupação exagerada.”

Entenda

Na noite da última segunda-feira (9), a Anvisa interrompeu os estudos clínicos da vacina CoronaVac, produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. Em nota, a agência reguladora disse que a decisão foi tomada após a ocorrência de um evento adverso grave no dia 29 de outubro. Ela também informou que vai avaliar os dados e julgar a continuidade ou não do estudo. Esse tipo de interrupção é previsto pelas normativas da Anvisa e faz parte dos procedimentos de Boas Práticas Clínicas, esperado para estudos clínicos conduzidos no Brasil. O anúncio da interrupção foi feito no mesmo dia em que o governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB) anunciou que as primeiras 120 mil doses do imunizantes chegariam no Estado no dia 20 de novembro e que as obras na fábrica do Instituto Butantan tinham sido iniciadas.

