Motociclista morre no centro de São Paulo após ser atropelado por carro de luxo

Reprodução/Governo do Estado de São Paulo Caso foi registrado no 8º DP



Um motociclista de 39 anos morreu após ser atropelado por um carro de luxo na noite de sexta-feira (28) na Rua Leopoldo Miguez, no Cambuci, bairro da região central de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, o motociclista trafegava na via de preferência quando o motorista da Mercedes, de 24 anos, avançou em um cruzamento e o atingiu. Ele não apresentava sinais de embriaguez quando a polícia chegou ao local e foi submetido ao teste de etilômetro, que deu negativo, conforme a Secretaria de Segurança Pública. O jovem foi levado, então, ao 8º DP (Brás), onde foi ouvido e liberado após pagar fiança de R$ 10 mil. A morte do motociclista foi confirmada por uma equipe do Samu, no local do acidente. O motorista da Mercedes não se feriu. Uma passageira do carro ficou ferida e foi levada ao pronto-socorro – não há informações sobre o seu estado de saúde. “O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor”, diz a SSP.

*Com informações do Estadão Conteúdo