Motociclistas organizam ato em apoio a policiais em São Paulo

Motociata acontecerá nesta sexta-feira, 4, às 15h, com a concentração no Parque do Ibirapuera e a dispersão acontecendo na Secretaria de Segurança Pública

Reprodução/Facebook O ato acontece pouco mais de uma semana depois da morte do soldado Patrick Reis, da Rota, que foi alvejado enquanto patrulhava no Guarujá



Motociclistas estão organizando um ato em apoio aos policiais em todo o país. A motociata deverá acontecer às 15h desta sexta-feira, 4, em São Paulo. A concentração está marcada para acontecer no Parque do Ibirapuera, enquanto a dispersão deverá ser realizada na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), localizada na Sé, no centro da capital paulista. Em entrevista ao portal da Jovem Pan News, Cezar Augusto, advogado e um dos organizadores do evento, falou que a iniciativa partiu dos próprios motociclistas e que não têm apoio de nenhuma associação policial ou de partidos. Segundo ele, o evento tem como objetivo prestar solidariedade aos agentes de segurança. “É um ato de solidariedade às polícias do país todo, em especial aos policiais que deram a vida pela sociedade, aos que foram baleados e que estão na luta diária. […] É um evento pontual que surgiu de um interesse nosso em dar um abraço, um apoio e um suporte aos profissionais”, afirmou Cezar.

O ato acontece pouco mais de uma semana depois da morte do soldado Patrick Reis, da Rota, que foi alvejado enquanto patrulhava no Guarujá. Desde então, as forças de segurança estão atuando na Baixada Santista para combater o crime organizado. Mais de 80 pessoas já foram presas e 16 morreram nos confrontos. Existem denúncias de que as vítimas fatais teriam sido torturadas pelos agentes de segurança. Em entrevista ao programa Morning Show, da Jovem Pan News, o Secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, garantiu que as narrativas de tortura contra os suspeitos é uma mentira.