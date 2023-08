Ucrânia realiza ataque ‘bem-sucedido’ a navio russo no Mar Negro; veja vídeo

Serviço de Segurança ucraniano confirmou a autenticidade das imagens e o envolvimento da instituição no ataque com drones contra uma base no sudoeste da Rússia; Moscou alega ter impedido a ofensiva

RUSSIAN DEFENCE MINISTRY / VIDEO OBTAINED BY AFP / AFP Ucrânia realiza ataque inédito e ousado contra base naval russa



A Ucrânia conseguiu uma conquista inédita e ousada nesta sexta-feira, 4. O país atacou a base naval russa Novorossiysk, localizada no Mar Negro. O ataque contra o navio Olenegorski Gorniak, da Rússia, foi bem-sucedido, segundo uma fonte das forças de segurança da Ucrânia. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento exato em que o ataque, realizado com um drone, acontece. A transmissão, contudo, é interrompida pouco antes do impacto. O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) confirmou a autenticidade das imagens e o envolvimento no ataque com drones contra a base no sudoeste da Rússia. O Olenegorski Gorniak tem 112 metros de comprimento e pertence à Frota do Norte russa, baseada no Ártico, mas desde o começo da Guerra da Ucrânia apoia as ações no mar Negro. Ele serve de transporte para soldados e equipamentos da Rússia continental para os portos ocupados na costa do mar de Azov, um ramo do mar Negro.

Esse ataque acontece em um momento em que a Ucrânia tem tido seus portos bombardeados, constantemente, pelos russos após a suspensão, em 17 de julho, do acordo de grãos. Não há um consenso sobre o sucesso da operação, uma vez que os ucranianos falam em uma operação bem-sucedida, enquanto os russos dizem ter impedido os ataques contra sua base naval no Mar Negro e contra a península anexada da Crimeia. “Durante a noite, as Forças Armadas ucranianas, com a ajuda de dois barcos sem tripulação, tentaram atacar a base naval de Novorossiysk”, sul da Rússia, anunciou o Ministério da Defesa no Telegram.

Segundo Moscou, os ucranianos tentavam atingir os navios russos desde o final de julho. Apesar das declarações russas, nos vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver o navio parcialmente inclinado, mostrando que houve danos na embarcação. No ano passado, a Ucrânia, que não tem mais a Marinha operante e aposta em embarcações de controle remoto para atacar, já havia conseguido a mais simbólica vitória na guerra ao afundar o cruzador pesado Moskva, nau capitânia da Frota do Mar Negro, usando mísseis disparados de terra. Novorossiysk é um porto por onde passa 2% da produção mundial de petróleo. Ele abriga o terminal de um oleoduto de mais de 1.500 km de extensão, que começa no oeste do Cazaquistão e passa pelas regiões russas ao norte do Mar Cáspio.