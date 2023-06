Motorista de aplicativo arrasta mãe com filha no colo em São Paulo

Em depoimento à Polícia Militar (PM), a vítima disse que a filha começou a chorar dentro do carro durante a viagem, o que teria irritado o agressor

Reprodução/Jovem Pan News Câmera de segurança flagrou o momento em que motorista arrasta mãe e filha ao arrancar com o carro



Em São Paulo, um motorista agrediu e arrastou uma mulher que estava com a filha no colo durante uma corrida de aplicativo. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o condutor acelera e puxa pela mão a mulher que carrega a menina de dois anos. Mãe e filha caíram violentamente no chão. O caso aconteceu na zona Norte da capital paulista. Em depoimento à Polícia Militar (PM), a vítima disse que a criança começou a chorar dentro do carro durante a viagem. O motorista teria se irritado e a ofendido. Ela pediu para descer em um posto de combustíveis. Enquanto fazia o pagamento, já do lado de fora do carro, o homem a teria agredido com socos no braço, puxões de cabelo e a ameaçado. A ocorrência foi registrada como injúria, lesão corporal e ameaça. O motorista foi localizado e ouvido pela polícia. Em defesa, teria alegado que a discussão começou porque a mulher não quis colocar o cinto de segurança na filha e que tentou pegar o celular dela para encerrar a corrida e continuar trabalhando. A empresa que gerencia o aplicativo de corridas bloqueou o homem da plataforma. Confira as imagens da câmera de segurança no vídeo abaixo.

*Com informações do repórter Misael Mainetti