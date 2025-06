Motorista de aplicativo confessa ter assassinado Miss em Curitiba

De acordo com informações da Polícia Civil do Paraná, Alves havia se declarado para Raíssa, mas não obteve a reciprocidade desejada

Reprodução/Redes Sociais Raíssa Suellen Ferreira da Silva



O motorista de aplicativo e humorista Marcelo Alves, de 41 anos, admitiu ter assassinado Raíssa Suellen Ferreira da Silva, de 23 anos, em Curitiba. O crime aconteceu na residência de Alves, que escondeu o corpo da jovem em uma área de mata em Araucária. Raíssa estava desaparecida desde o dia 2 de junho. De acordo com informações da Polícia Civil do Paraná, Alves havia se declarado para Raíssa, mas não obteve a reciprocidade desejada. O advogado do réu alegou que o caso se trata de um crime passional, ressaltando que Alves não possui antecedentes criminais e é réu primário. A delegada Aline Manzatto revelou que os dois mantinham uma amizade desde a infância e que ele havia convidado Raíssa para se mudar para a capital paranaense.

Recentemente, Alves havia informado a Raíssa que tinha conseguido um emprego para ela, mas essa informação era falsa. Ao descobrir a verdade, Raíssa ficou extremamente irritada, o que provocou a fúria de Alves. Em um momento de descontrole, ele a estrangulou, e após cometer o crime, fez uma ligação para seu filho, que o ajudou a transportar o corpo até um local isolado, onde Raíssa foi enterrada. As investigações continuam em andamento, e a Polícia Civil está coletando mais evidências para esclarecer todos os detalhes do caso. A tragédia gerou comoção na comunidade local, que se mobiliza em busca de justiça para Raíssa.

Publicado por Sarah Paula

