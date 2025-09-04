Jovem Pan > Notícias > Mundo > Brasileiro está entre ocupantes de helicóptero que caiu e pegou fogo na Indonésia

Brasileiro está entre ocupantes de helicóptero que caiu e pegou fogo na Indonésia

Aeronave, um modelo BK 117-D3, partiu do aeroporto de Kotabaru com destino à base de Palangaraya, mas despencou em Bornéu, a terceira maior ilha do mundo, na segunda-feira (1º)

  • Por Jovem Pan
  • 04/09/2025 11h30
EFE/EPA/BASARNAS/HANDOUT Equipes de resgate buscam as vítimas do acidente na Indonésia entre os destroços do helicóptero, consumido por um incêndio Equipes de resgate da Indonésia buscam as vítimas do acidente entre os destroços do helicóptero, consumido por um incêndio

Três homens procedentes de Brasil, Estados Unidos e Índia, e cinco indonésios viajavam no helicóptero comercial que desapareceu na última segunda-feira (1º) na ilha de Bornéu, onde, nesta quinta (4), equipes de resgate buscam as vítimas do acidente entre os destroços da aeronave, consumida por um incêndio. A Basarnas, agência de resgate da Indonésia, informou em um comunicado que o helicóptero, da companhia aérea Eastindo Air, foi localizado na quarta-feira (3) à tarde em uma área de floresta em Bornéu, onde um corpo ainda não identificado foi encontrado. A busca pelas demais pessoas continua.

“De acordo com as observações, há outras vítimas dentro do helicóptero, que pegou fogo, por isso foi necessário desmembrá-lo para confirmar a identidade de todas as vítimas que estavam lá dentro”, diz a nota. A operação, que conta com a participação de membros das Forças Armadas, “continuará até que todas as vítimas sejam retiradas”, acrescentou Basarnas, que planeja apresentar novos relatórios sobre o incidente nesta quinta, ocorrido a cerca de 1,4 mil quilômetros a sudeste de Jacarta.

O chefe da agência de resgate em Banjarmasin, capital da província de Bornéu Meridional, Sudayana, confirmou a jornalistas que três cidadãos de Brasil, Estados Unidos e Índia estavam no helicóptero, que perdeu a comunicação oito minutos após a decolagem.

As autoridades explicaram na segunda-feira que se trata de um modelo BK 117-D3, que partiu do aeroporto de Kotabaru com destino à base de Palangaraya, em um voo que duraria 90 minutos. O helicóptero, que pertence a uma companhia de táxi aéreo que oferece serviços de transporte, evacuação médica, inspeção aérea e combate a incêndios, caiu em Bornéu, a terceira maior ilha do mundo, conhecida por suas densas florestas tropicais e cujo território é dividido entre Malásia, Indonésia e Brunei.

*Com informações da EFE

Publicado por Nícolas Robert

