Brasileiro está entre ocupantes de helicóptero que caiu e pegou fogo na Indonésia

Aeronave, um modelo BK 117-D3, partiu do aeroporto de Kotabaru com destino à base de Palangaraya, mas despencou em Bornéu, a terceira maior ilha do mundo, na segunda-feira (1º)

EFE/EPA/BASARNAS/HANDOUT Equipes de resgate da Indonésia buscam as vítimas do acidente entre os destroços do helicóptero, consumido por um incêndio



Três homens procedentes de Brasil, Estados Unidos e Índia, e cinco indonésios viajavam no helicóptero comercial que desapareceu na última segunda-feira (1º) na ilha de Bornéu, onde, nesta quinta (4), equipes de resgate buscam as vítimas do acidente entre os destroços da aeronave, consumida por um incêndio. A Basarnas, agência de resgate da Indonésia, informou em um comunicado que o helicóptero, da companhia aérea Eastindo Air, foi localizado na quarta-feira (3) à tarde em uma área de floresta em Bornéu, onde um corpo ainda não identificado foi encontrado. A busca pelas demais pessoas continua.

“De acordo com as observações, há outras vítimas dentro do helicóptero, que pegou fogo, por isso foi necessário desmembrá-lo para confirmar a identidade de todas as vítimas que estavam lá dentro”, diz a nota. A operação, que conta com a participação de membros das Forças Armadas, “continuará até que todas as vítimas sejam retiradas”, acrescentou Basarnas, que planeja apresentar novos relatórios sobre o incidente nesta quinta, ocorrido a cerca de 1,4 mil quilômetros a sudeste de Jacarta.

O chefe da agência de resgate em Banjarmasin, capital da província de Bornéu Meridional, Sudayana, confirmou a jornalistas que três cidadãos de Brasil, Estados Unidos e Índia estavam no helicóptero, que perdeu a comunicação oito minutos após a decolagem.

As autoridades explicaram na segunda-feira que se trata de um modelo BK 117-D3, que partiu do aeroporto de Kotabaru com destino à base de Palangaraya, em um voo que duraria 90 minutos. O helicóptero, que pertence a uma companhia de táxi aéreo que oferece serviços de transporte, evacuação médica, inspeção aérea e combate a incêndios, caiu em Bornéu, a terceira maior ilha do mundo, conhecida por suas densas florestas tropicais e cujo território é dividido entre Malásia, Indonésia e Brunei.

*Com informações da EFE

Publicado por Nícolas Robert