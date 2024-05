Motorista de Lamborghini persegue motociclista após ter Rolex roubado na Faria Lima

Câmeras de segurança registraram o assalto e o momento em que o motorista do carro de luxo acelera contra o suspeito, acaba atingindo a moto e um poste, mas o homem consegue fugir; veja vídeo

Reprodução/Câmera de Segurança Nas imagens, é possível ver também o momento em que o suspeito do crime se levanta, corre e abandona a moto no local do assalto



Na tarde deste sábado (18), o motorista de uma Lamborghini teve o relógio Rolex roubado por um homem armado, que estava em uma motocicleta, num semáforo na avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Câmeras de segurança registraram o assalto e o momento em que o motorista do carro de luxo acelera contra o motociclista.

Durante a perseguição, a Lamborghini Huracán, avaliada em mais de R$ 3 milhões, acaba atingindo a moto e um poste, mas o suspeito conseguiu fugir. Nas imagens, é possível ver também o momento em que o suspeito do crime se levanta, corre e abandona a moto. Segundo a Secretaria da Segurança, ele deixou também a arma no local. A vítima não se feriu. O caso foi registrado no 14º DP de Pinheiros.

