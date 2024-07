Motorista de Porsche amarelo atropela e mata motociclista em São Paulo

Segundo testemunhas e familiares, condutor do veículo de luxo teria discutido com a vítima por conta de um retrovisor atingido antes do acidente

Reprodução/ Jovem Pan O motociclista foi identificado como Pedro Caique Ventura Figueiredo, de 21 anos



Na madrugada desta segunda-feira (29), um motorista de um carro de luxo atropelou e matou um motociclista na Avenida Interlagos, uma das principais vias da zona sul da capital paulista. O incidente ocorreu após uma discussão entre o condutor do Porsche e o motociclista, identificado como Pedro Caique Ventura Figueiredo, de 21 anos. Segundo testemunhas e familiares, a briga teria começado devido a um retrovisor atingido pouco antes do atropelamento. De acordo com relatos, o motorista do Porsche amarelo perseguiu e atropelou o motociclista, que foi socorrido e levado a um hospital no Grajaú, também na zona sul da cidade. Infelizmente, Pedro não resistiu aos ferimentos e faleceu. A Avenida Interlagos foi interditada durante as primeiras horas do dia para a realização da perícia, causando transtornos no trânsito local. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial e está sendo acompanhado pelas autoridades.

Publicado por Luisa Cardoso