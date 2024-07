Motorista de Porsche amarelo que matou motociclista em São Paulo diz à polícia que colisão foi acidental

Segundo advogado de defesa da vítima, a perseguição teria começado após uma discussão de trânsito em que Pedro Caíque quebrou o retrovisor do carro de luxo

Reprodução/ Jovem Pan Igor Ferreira Salceda está preso em flagrante, e a prisão preventiva foi solicitada com base na perseguição ao motociclista



O motorista do Porsche amarelo que atropelou e matou um motociclista em São Paulo afirmou à polícia que a colisão foi acidental. As imagens do circuito de câmeras de um local na Avenida Interlagos, zona sul de São Paulo, mostram o momento da batida. Em câmera lenta, é possível perceber que o motorista do Porsche, Igor Ferreira Salceda, de 27 anos, estava perseguindo o motociclista até atingi-lo e bater em um poste. O condutor da moto, Pedro Caíque Ventura Figueiredo, de 21 anos, morreu no local. Segundo o advogado de defesa da vítima, Roberto Guastelli, a perseguição teria começado após uma discussão de trânsito em que Pedro Caíque quebrou o retrovisor do Porsche. A polícia está requisitando perícia no local para determinar a velocidade do veículo e também solicitou informações aos radares da CET. Pedro Caíque trabalhava como entregador de delivery e com o pai em uma van escolar. Ele havia se casado recentemente e deixou um filho de três anos de um relacionamento anterior. Sua esposa, Cailane Costa, relatou que eles tinham vários planos para o futuro e que ele era uma pessoa muito querida por todos.

Igor Ferreira Salceda está preso em flagrante, e a prisão preventiva foi solicitada com base na perseguição ao motociclista. O teste do bafômetro indicou que ele não havia consumido álcool. Durante a cobertura do caso, houve um princípio de tumulto na delegacia, quando o pai de Pedro Caíque cobrou por justiça e tentou agredir o motorista do Porsche. A situação foi controlada com a ajuda dos policiais. Além disso, uma motorista que passava pelo local se distraiu e atingiu o carro da família do motociclista, mas ninguém se feriu.

