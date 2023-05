Polícia Civil de MG prende jovem suspeito de matar homem e beber o sangue da vítima

De acordo com as investigações da corporação, a motivação do crime está relacionada a discussões entre os envolvidos

Divulgação/PCMG Polícia Civil de Minas Gerais segue investigando o caso



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu na manhã desta segunda-feira, 15, um jovem de 22 anos suspeito de matar um homem, em Bom Despacho, na região centro-oeste do Estado. O suspeito teria bebido o sangue da vítima após o crime. De acordo com as investigações da corporação, a motivação do crime está relacionada a discussões entre os envolvidos. Segundo a polícia, a vítima foi assassinada com golpes de faca, sofreu queimaduras em partes do corpo e teve crânio esmagado por uma pedra, em um ritual de magia negra. Testemunhas relataram aos policiais que o jovem teria ingerido o sangue da vítima após o crime.

Segundo a polícia, o jovem foi localizado escondido na casa da irmã, no bairro São Vicente. O celular da vítima, que estava com o suspeito, foi apreendido. Na sequência, os agentes se deslocaram para o local onde o jovem vivia com a mãe. Por lá, os agentes encontraram roupas sujas de sangue, provavelmente usadas por eles no dia do crime, e a faca usada no assassinato. As investigações apontam ainda que o suspeito já havia tentado matar a vítima anteriormente. O jovem foi preso em flagrante e responderá por homicídio triplamente qualificado. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Bom Despacho.