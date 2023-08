Segundo dia de julgamento de ataque a creche em SC ouve sobreviventes e testemunhas

Expectativa é de que, após ouvirem o restante dos depoimentos da acusação e defesa, os sete membros do júri popular deem seu veredito sobre o crime entre esta quinta e sexta-feira, 11

RICARDO/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Flores e cartazes depositados em homenagem às vítimas do atentado ocorrido na escola infantil Aquarela, na cidade de Saudades, no oeste de Santa Catarina, em 2021



O segundo dia do júri popular do acusado de matar três crianças e duas funcionárias de uma creche em Saudades, no Oeste de Santa Catarina, em 2021, começou às 9h nesta quinta-feira, 10. Ao longo do dia, a previsão é de mais depoimentos da acusação e da defesa do réu. A expectativa é de que os sete membros do júri deem seu veredito entre esta quinta e sexta-feira, 11. Nesta quarta, 9, o julgamento ouviu três vítimas, três testemunhas de acusação e três depoimentos da defesa. Durante o interrogatório, o réu preferiu se manter em silêncio. De acordo com a apuração do repórter William Ricardo, da Jovem Pan Chapecó, o bombeiro que estava de plantão no dia do ataque à creche, que foi uma das testemunhas de acusação ouvidas, afirmou que o réu chegou a pedir que ele cuidasse da espada utilizada no crime após ser detido. “Cuida da minha amiga, cuida da minha arma”, teria dito o acusado se referindo à adaga. Também houve momento de tensão durante o julgamento quando o advogado de defesa questionou as posições dos corpos quando os bombeiros chegaram. O réu está preso preventivamente desde o dia do crime (4 de maio de 2021), acusado de cinco homicídios e 14 tentativas de homicídio contra crianças e funcionários que estavam na creche.

*Com informações do repórter William Ricardo