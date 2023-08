PF prende policiais rodoviários suspeitos de vender produtos apreendidos

Supeitos vendiam mercadorias em plataformas de comércio eletrônico, segundo a investigação

Divulgação/PF PRFs faziam desvios sistemáticos de mercadorias apreendidas, de acordo com investigação



A Polícia Federal prendeu sete pessoas, entre as quais quatro agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), acusados de desvio de mercadorias apreendidas para revenda ilegal. A Operação Spoliare foi executada nesta quinta-feira, 10, após denúncia da própria Corregedoria da PRF. Os servidores e outros investigados são suspeitos de desvios sistemáticos de produtos apreendidos durante ações oficiais para venda em plataformas de comércio eletrônico, principalmente em São Paulo, segundo a investigação. Dos quatro policiais rodoviários presos, um já é aposentado. Outros sete PRFs serão afastados dos cargos e responderão a processo administrativo que pode levar a demissão. O servidores também responderão por crimes contra Administração Pública e, se condenados, estarão sujeitos a penas máximas que ultrapassam 30 anos de prisão.

A apuração contou com apoio do Ministério Público. Ao menos 150 policiais federais e 56 policiais da Corregedoria da PRF cumpriram 32 mandados de busca e apreensão, sete mandados de prisão cautelar, 11 mandados de afastamento da função pública e dois mandados de sequestro de bens nas cidades de Foz do Iguaçu/PR, Santa Terezinha de Itaipu/PR, São Miguel do Iguaçu/PR, Medianeira/PR, Céu Azul/PR, Cascavel/PR, Toledo/PR, Telêmaco Borba/PR, Curitiba/PR e São Paulo/SP.