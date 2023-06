Motorista morre após caminhão tombar e explodir em serra no Rio de Janeiro

Segundo o Corpo de Bombeiros, acidente aconteceu em trecho com radar e sinalização de velocidade limitada a 50 quilômetros por hora

Polícia Rodoviária Federal/Divulgação Caminhão tomba e pega fogo na Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro



Um motorista morreu, no início da manhã desta quinta-feira, 8, após o caminhão que dirigia tombar e explodir na Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu em um trecho com radar e sinalização de velocidade limitada a 50 quilômetros por hora. A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Rio informou que a subida para Petrópolis está interditada a partir da praça do pedágio de Xerém, no quilômetro 102. A corporação também disse que o acidente aconteceu por volta das 6h30, no quilômetro 96, no sentido Juiz de Fora. Além disso, a PRF acrescentou que não há feridos, fora o motorista que morreu no local. Outros quatro veículos foram atingidos pelo acidente e também pegaram fogo.

*Texto em atualização.