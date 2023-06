Quatro crianças são esfaqueadas em parque na França; duas estão em estado crítico

Além dos menores de idade, um adulto também foi atacado e corre risco de vida; segundo o ministro do Interior, Gerald Darmanin, o agressor foi preso pelas autoridades

Reprodução/ Twitter @joicehasselmann Ataque aconteceu em parque na cidade de Annecy, nos Alpes da França



Quatro crianças e um adulto foram esfaqueadas por um homem em um parque na cidade de Annecy, nos Alpes da França, na manhã desta quinta-feira, 8. À Reuters, um policial informou que o autor do ataque foi identificado como um homem sírio que tinha status legal dentro do país. Até o momento as motivações para o ataque seguem desconhecidas. Duas das crianças e o adulto esfaqueados estão em estado crítico e correm risco de vida, enquanto os outros só tiveram ferimentos leves. “Crianças e um adulto estão entre a vida e a morte. A nação está em choque”, escreveu o presidente da França, Emmanuel Macron, no Twitter, classificando o ataque como um “ato de covardia absoluta”. O ministro do Interior da França, Gerald Darmanin, afirmou que o agressor foi preso. Segundo testemunhas, uma das crianças feridas estava em um carrinho de bebê. Ainda de acordo com testemunhas, o homem teria começado a gritar antes de ir em direção às crianças.