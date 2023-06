Refinarias da Petrobras operam em capacidade máxima em maio

De acordo com a estatal, uso nas refinarias atingiu 99% em determinados dias; esse é o maior patamar desde 2015

O nível de utilização da capacidade das refinarias da Petrobras atingiu em maio o maior patamar desde 2015. De acordo com a estatal, o uso médio das refinarias durante o último mês foi de 95% e em determinados dias chegou a 99%. O nível de processamento elevou mesmo com paradas programadas em algumas unidades da empresa. Entre elas estão a de Cubatão e de Paulínia , localizadas em São Paulo, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e Canoas, no Rio Grande do Sul. A empresa destacou que faz investimentos para modernizar o parque de refino e também para produzir novos produtos e menos poluentes. No último mês, a Petrobras anunciou o abandono a política de paridade de preço internacional. Agora, a estatal busca uma política para equilibrar preços externos com valores internos. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), hoje, o preço praticado pela estatal tanto para o diesel quanto para a gasolina é menor do que os preços internacionais. No caso da gasolina, a diferença é de aproximadamente 6%. Já no diesel é de aproximadamente 5%. Especialistas acreditam que a Petrobras vai manter o nível de capacidade alto mesmo atendendo de forma expressiva o mercado interno.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga.