Mourão é vacinado com CoronaVac em Brasília: ‘Fiz minha parte como cidadão consciente’

Vice-presidente tem 67 anos de idade e se imunizou três dias após início da vacinação para pessoas da faixa etária dele na capital federal

General Hamilton Mourão/Twitter/29.03.2021 Mourão publicou foto da própria imunização nas redes sociais



O vice-presidente Hamilton Mourão tomou nesta segunda-feira, 29, em Brasília, a primeira dose da vacina CoronaVac contra a Covid-19. Aos 67 anos, o general usou as redes sociais para divulgar uma foto do momento no qual recebeu o imunizante, aplicado pela capital federal em pessoas a partir dos 67 desde a última sexta-feira, 26. “Hoje fiz minha parte como cidadão consciente e recebi a primeira dose da vacina contra a COVID-19 (Coronavac). Espero que, em breve, o maior número possível de vacinas chegue à população brasileira”, afirmou Mourão. A CoronaVac é um dos dois imunizantes com uso emergencial permitido no Brasil. A vacina, de tecnologia chinesa, é desenvolvida no país pelo Instituto Butantan e já foi alvo de troca de farpas entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria. Segundo dados deste domingo, 28, pelo menos 15 milhões de pessoas já receberam a primera dose da vacina contra Covid-19 no país.