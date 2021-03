Londres não registra mortes por Covid-19 pela 1ª vez em seis meses

A boa notícia coincide com o avanço da campanha de imunização: 60% dos adultos do Reino Unido já receberam a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus

EFE/EPA/ANDY RAIN Com a flexibilização do lockdown, são permitidos os encontros de até seis pessoas ao ar livre



Londres não registrou nenhum caso de Covid-19 neste domingo, 28, o que não acontecia desde setembro de 2020. A boa notícia coincide com uma redução drástica no número de contágios pelo novo coronavírus no Reino Unido como um todo (foram 3.862 nas últimas 24 horas) e a evolução na sua campanha de imunização (60% dos adultos do país já receberam a primeira dose da vacina). A junção desses fatores influenciou na decisão do governo britânico de começar a flexibilizar as medidas de lockdown que vigoram desde a descoberta de uma variante mais contagiosa do novo coronavírus em dezembro. Atualmente, são permitidos os encontros de até seis pessoas a céu aberto, a prática de esportes ao ar livre e as aulas presenciais. O desconfinamento deve continuar progressivamente em direção à abertura total até o fim de junho. Ainda assim, o ministro da Saúde, Matt Hancock, pediu aos britânicos que sejam prudentes para “proteger os progressos alcançados com a vacina”, especialmente com a proximidade do feriado da Páscoa.