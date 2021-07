Mourão nega renúncia e diz que segue no governo ‘até o fim’

Relação entre o vice e Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a ser alvo de especulações após o presidente dizer que o general ‘por vezes atrapalha’

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO Vice-presidente, Hamilton Mourão negou que esteja desembarcando do governo



O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) afastou a possibilidade de renúncia neste sábado, 31, ao afirmar que seguirá no governo “até o fim”. “Desde 2018 tenho viajado pelo Brasil e muitas pessoas falam que votaram na chapa JB-Mourão por confiar em mim. Em respeito a essas pessoas e a mim mesmo, pois nunca abandonei uma missão, não importam as intercorrências, sigo neste governo até o fim”, escreveu o vice de Jair Bolsonaro (sem partido) em uma postagem no Twitter.

A relação entre o presidente e o general da reserva voltou a ser alvo de especulações nesta semana depois que Bolsonaro fez novas críticas ao parceiro dizendo que Mourão “por vezes atrapalha”. O chefe do Executivo também indicou que deve buscar outro nome para a chapa caso concorra à reeleição em 2022. “Alguns falam que um bom vice ser de Minas Gerais, Estado do Nordeste, outro perfil mais agregador para o Brasil. Mourão faz o seu trabalho, ele tem uma independência muito grande, por vezes atrapalha um pouco a gente. Mas o vice é igual cunhado, você casa e tem que aturar o cunhado em casa, não pode mandar embora”, afirmou.