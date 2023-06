Mourão protesta contra prisão de Mauro Cid: ‘Pai de família, cidadão de bem e sem antecedentes criminais’

Via Twitter, ex-presidente destacou que ex-ajudante de ordens de Bolsonaro segue preso há 41 dias sem que o julgamento do recurso tenha sido analisado pelo ministro Alexandre de Moraes

Edilson Rodrigues/Agência Senado Ex-vice-presidente, Hamilton Mourão hoje ocupa uma cadeira no Senado



O senador e general Hamilton Mourão (Republicanos), ex-vice-presidente da República, foi às redes sociais para pedir a libertação do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, preso junto a outros dois militares por suposto crime de falsificação de cartões de vacina. Para o parlamentar, Cid é um “pai de família” cumprindo pena injustamente e questionou “quais outros cidadãos efetivamente seriam presos pelo mesmo motivo”. Via Twitter, Mourão destacou que Cid segue preso há 41 dias sem que o julgamento do recurso (pela soltura) tenha sido analisado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Ele foi preso dia 3 de maio, durante a Operação Venire, da Polícia Federal. Outros dois ex-ajudantes de Bolsonaro, Max Guilherme e Sérgio Cordeiro, também foram presos acusados de adulterar a carteira de vacinação do ex-presidente.

“O tenente-coronel Cid, o capitão Cordeiro e os sargentos Max Guilherme e Reis completam hoje 41 dias na prisão pelo suposto crime de falsificação de cartões de vacina. São cidadãos de bem, pais de família com residência declarada e sem antecedentes”, postou o ex-vice-presidente, que seguiu protestando. “Quais outros cidadãos efetivamente seriam presos pelo mesmo motivo? Será que durante todos esses dias a ‘Justiça’ não conseguiu levantar as informações necessárias ao processo? Pessoas que efetivamente oferecem risco à sociedade estão sendo soltas todos os dias”, disse o congressista.