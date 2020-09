Estradas registram movimento intenso em direção ao litoral paulista

São Paulo deve enfrentar um final de semana de altas temperaturas e sem previsão chuva

Divulgação Raposo Tavares por volta das 19h



As estradas para o litoral de São Paulo apresentam tráfego intenso na noite desta sexta-feira, 11. Segundo a Ecovias, empresa que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, o tráfego está normalizado na pista marginal da Anchieta, sentido litoral. Pela Imigrantes, o congestionamento está agora do km 32 ao km 47, devido ao excesso de veículos. Já de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), na SP 098, Mogi-Bertioga, o tráfego está intenso no sentido Bertioga. O tempo é encoberto e a visibilidade reduzida.

Na SP-125, Oswaldo Cruz, o movimento está normal nos dois sentidos. Já na SP-055, Rio-Santos, o trecho São Sebastião/Ubatuba, no km 093, tem tráfego intenso sentido Ubatuba. No trecho Bertioga/São Sebastião também há pontos de lentidão no km 214. No sentido Bertioga, o movimento é grande, com tempo encoberto e visibilidade reduzida. O acostamento está liberado somente do km 214 ao 211. Na SP-270, Raposo Tavares, o tráfego está normal nos dois sentidos.

São Paulo deve enfrentar um final de semana de altas temperaturas e sem previsão chuva. Com o ar quente e seco predominando sobre o Estado nesta sexta-feira, 11, uma frente fria se afasta e tem o litoral com temperatura amena, mas o sol fica forte na Grande São Paulo e no interior. Segundo dados do Climatempo, o interior de São Paulo deve atingir os 40 graus. Segundo o Climatempo, a chuva deve chegar junto com uma frente fria que atinge o estado na próxima segunda-feira, mas não deve ser algo intenso e distribuído em todo o território paulista.