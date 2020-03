Movimento Nas Ruas decide adiar manifestação deste domingo

SAULO ANGELO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Manifestações do dia 15 são adiadas



Devido ao aumento dos casos do novo coronavírus no Brasil, o Movimento Nas Ruas decidiu adiar a manifestação que estava prevista para este domingo (15).

Nesta quinta-feira (12), em mensagem enviada à Jovem Pan, o líder do movimento Marcos Bellizia informou que “o momento agora é de união e responsabilidade”.

“Pedimos que o Congresso, Governo e Supremo trabalhem juntos para aprovação das reformas da forma mais rápida possível. Isso irá beneficiar 100% dos brasileiros”, finalizou.

Até o momento, o Brasil tem 77 casos confirmados de Covid-19. Outros 1.422 casos são investigados como suspeitos da doença.

As manifestações previstas para este domingo chegaram a ser convocadas pelo presidente Jair Bolsonaro através das redes sociais e do WhatsApp. De acordo com ele, os atos não eram “contra o Congresso e Judiciário”, mas sim “pró-Brasil”.