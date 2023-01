MP vai recorrer de decisão que autorizou Suzane von Richthofen a sair da cadeia

Condenada pelas mortes dos pais em 2002 saiu do presídio de Tremembé na quarta-feira, 11

MARCELO GONCALVES/SIGMAPRESS/ESTADÃO Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais em 2022



O Ministério Público de São Paulo (MP) vai recorrer da decisão que autorizou Suzane von Richthofen a sair da cadeia. A informação foi confirmada pelo próprio órgão ao site da Jovem Pan nesta quinta-feira, 12. O caso está sob sigilo. Ela foi solta na última quarta-feira, 11, do presídio do Tremembé, no interior de São Paulo. A decisão de tirá-la do presídio partiu da 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté. Ela foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão pelo assassinato dos pais, Manfred e Marísia von Richthofen, em 2002. O caso chocou o país na época, quando ela tinha apenas 19 anos. Além dela, dois homens também foram presos por participação do crime: Daniel e Cristian, os irmãos cravinhos. As vítimas foram mortas a pauladas. Os três confessaram que planejaram matar as vítimas e foram presos. Suzane conquistou o regime semiaberto em 2015 e começou a ter permissão para deixar a cadeia em saídas temporárias, que dá direito a sete dias em liberdade. A primeira vez que Suzane usou do benefício foi em março de 2016, na saída de Páscoa. Ela também saiu do presídio em outras duas oportunidades. A última foi em setembro do ano passado.