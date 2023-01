Aumento nos casos de dengue preocupa autoridades de saúde do Rio de Janeiro

Com mais de 11 mil casos oficiais registrados, mas os números do ano passado são preocupantes

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO O vírus da dengue é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti



Autoridades do Rio de Janeiro estão preocupadas com a explosão de casos de dengue no Estado. A dengue tipo 2, conhecida como dengue hemorrágica, que é mais grave forma da doença, tem circulado desde o final de 2022. As autoridades dizem que não há motivo para pânico, e sim para alerta. Por enquanto, não há indícios de que o Estado enfrentará uma epidemia neste ano, mas os números do ano passado são preocupantes, com mais de 11 mil casos oficiais. Em 2021, foram cerca de 2 mil casos. De acordo com as autoridades de saúde do Rio de Janeiro, as pessoas precisam se precaver e adotar métodos simples para evitar o acúmulo de água parada. Choveu muito no Rio de Janeiro desde a semana passada e agora a temperatura volta a subir, o que gera um ambiente propício para a proliferação do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti. O secretário Estadual de Saúde inclusive criou um mapa para o monitoramento e divulgação de dados da dengue no Rio de Janeiro.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga