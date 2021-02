MPF denuncia José Dirceu e mais 14 por crimes em contratos com a Petrobras

Dentre os denunciados, está Renato Duque, é ex-diretor de serviços da estatal, que já foi preso duas vezes no âmbito da Lava Jato

EFE/Hedeson Alves José Dirceu foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro



O Ministério Público Federal (MPF) denunciou o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e outras 14 pessoas por crimes cometidos em contratos envolvendo a Petrobras. Dentre os denunciados, está Renato Duque, que é ex-diretor de serviços da estatal. A denúncia foi feita na última segunda-feira, 8. Foram apontados crimes como formação de cartel, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. Destes, Dirceu foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Essa é a primeira denúncia no âmbito da Lava Jato do Paraná após a integração com o Gaeco (Grupo de Ação Especial de Combate ao Crime Organizado) do MPF. Desde o início, a Lava jato já soma mais de 530 denunciados.

O esquema ilícito denunciado envolvia o pagamento sistemático de propinas por representantes de empresas em troca de favorecimentos em grandes contratos firmados com a Petrobras. As empresas envolvidas são a Hope Recursos Humanos S.A. e Personal Service Recursos Humanos e Assessoria Empresarial LTDA. Renato Duque, foi denunciado por delito de quartel e corrupção passiva. Ele deixou a Petrobras em 2012, sendo preso duas vezes: em novembro de 2014 e março de 2015. Nas duas ocasiões, o engenheiro foi detido no âmbito da Operação Lava Jato.