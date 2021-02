Confira onde levar idosos para serem vacinados em São Paulo

Imunização na capital foi dividida entre centros-escolas, postos de drive-thru, AMAs e UBS da capital; horário varia de acordo com o tipo de local

JOAO GABRIEL ALVES/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vacinação de idosos no sistema drive thru foi iniciada na segunda-feira



O Estado de São Paulo, que realiza a vacinação contra a Covid-19 em idosos acima dos 90 anos de idade, deve iniciar a imunização de pessoas a partir dos 85 na próxima sexta-feira, 12. As vacinas serão aplicadas em todas as 468 Unidades Básicas de Saúde da cidade de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. O endereço das mais próximas à residência do idoso pode ser conferido por meio de um mapa, desenvolvido pelo Estado no site da vacinação. Na última segunda-feira, 8, pontos de vacinação em forma de drive-thru passaram a funcionar das 8h às 17h. Eles estão disponíveis no Estádio do Pacaembu (Praça Charles Miller); Estádio Neo Química Arena, do Corinthians (Av. Miguel Ignácio Curi, 111); Autódromo de Interlagos (Rua Jacinto Júlio, portão EHN); Anhembi (Rua Olavo Fontoura, portão 38) e na Igreja Boas Novas (Rua Marechal Malet, 535, Vila Prudente).

Centros-escola também foram abertos ao público e recebem os idosos das 7h às 19h, assim como as Unidades Básicas de Saúde. Eles estão localizados em três pontos diferentes da capital: na Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Barra Funda; Av. Dr Arnaldo, 925, Sumaré; e Av. Vital Brasil, 1490, Butantã. Aqueles que não podem se vacinar nos dias de semana, têm chances de ir até as AMA/UBS Integradas da cidade, que recebem o público também nos sábados, das 7h às 19h. Confira a lista de cada um deles abaixo:

Área central:

Bairro: Sé

AMA Sé – R. Frederico Alvarenga, 259, Pq D. Pedro II – Telefone: (11) 3101‐8841

Zona Leste:

Bairro: Itaquera

AMA/UBS Vila Itapema – R. Costeira, 572, Jd Arisi – Telefone: (11) 2724‐6146

AMA/UBS Jd. Brasília – Av. Osvaldo Valle Cordeiro, 245, Jd. Brasília – Telefone: (11) 2741‐6938

AMA/UBS Vila Carmosina – R. Ipopoca, 61, Itaquera – Telefone: (11) 2524‐7796

AMA/UBS Parada XV de Novembro – R. Ibiajara, 804, Parada XI de

Novembro – Telefone: (11) 2286‐0017

AMA/UBS Aguia de Haia – R. Tantas Palavras 59, Cohab Águia de

Haia – Telefone: (11) 3756‐3264

AMA/UBS José Bonifácio III Dra Lucy Mayumi Udakiri – R. Silvio Barbini, 40, Itaquera – Telefone: (11) 2944‐6086

AMA/UBS José Bonifácio I – Av. Prof. Osvaldo de Oliveira, 610, Jd Helena – Telefone: (11) 2557‐8844

UBS Cidade Líder – Av. Dr francisco Munhoz Filho, 379, Cidade Líder – Telefone: (11) 2748‐0035

Bairro: Cidade Tiradentes

AMA/UBS Fazenda do Carmo – R. Francisco Cardoso Jr., 10, Cidade Tiradentes – Telefone: (11) 2556‐7600

Bairro: Ermelino Matarazzo

AMA/UBS Humberto Cerruti – Av. Olavo Egídio de Souza Aranha, 704, Vl Cisper – Telefone: (11) 2943‐9991

AMA/UBS Jd. Três Marias Mauricio Zamijovsky – R. Breno Accioli, 440, Vl São Francisco – Telefone: (11) 2042‐0927

Bairro: São Mateus

AMA/UBS Jd das Laranjeiras – R. Bento Guelfi, 1100, Jd da Laranjeiras – Telefone: (11) 2731‐7252

AMA/UBS Jd da Conquista III – Travessa Somos Todos Iguais, 330, São Mateus – Telefone (11) 2735‐4202

AMA/UBS Jd Tietê O – Av. Engenho Novo, 120, Jd Tietê – Telefone: (11) 2962‐3644

AMA/UBS Jd. Santo André – R. Miguel Ferreira de Melo, 497, Jd. Santo André – Telefone: 2751‐4339

AMA/UBS Jd. São Francisco II – R. Bandeira de Aracambi, 704, Jd. Rodolfo Pirani – Telefone: (11) 2751‐6712

Bairro: Itaim Paulista

AMA/UBS Jd. das Oliveiras – R. José da Cruz Camargo, 174 – Itaim Paulista – (11) 2572‐0367

UBS Vila Itaim (Jd. Romano) – R. Rio Manuel Alves, 182, Itaim Paulista – Telefone: (11) 3678‐5222

Bairro: São Miguel

AMA/UBS Parque Paulistano – R. Silveira Pires, 265, Parque Paulistano – Telefone: (11) 3678‐7310

AMA/UBS Jd Helena – Av. Kumaki Aoki, 785, Jd. Helena – Telefone: (11) 2581‐1661

AMA/UBS Sítio da Casa Pintada – Av. Maria Santana, 101, São Miguel Paulista – Telefone: (11) 2053‐0800

Zona Norte

Bairro: Freguesia/Brasilândia

AMA/UBS Jd Ladeira Rosa – R. José da Costa Gavião, 150 – Brasilândia – Telefone: (11) 3851‐8818

AMA/UBS Jd. Paulistano – R. Encruzilhada do Sul, 220, Jd. Paulistano – Telefone: (11) 3972‐2916

AMA/UBS Vila Palmeiras – R. Francisco Lotufo, 24, Freguesia do Ó – Telefone: (11) 3931‐8242

Bairro: Casa Verde/ Cachoeirinha

AMA/UBS Massagista Mário Américo – R. Oscar de Moura Lacerda, 231, Imirim – Telefone: (11) 2239‐1561

AMA/UBS Vila Barbosa – Av. Mandaqui, 197, Limão – Telefone: (11) 3858‐1822

Bairro: Pirituba

AMA/UBS Elísio Teixeira Leite – Av. João Amado Coutinho, 400, Jaraguá – (11) 3972‐0333

AMA/UBS Jd Ipanema – R. Pedro Ravara, 11‐A, Jaraguá – Telefone: (11) 3941‐3457

AMA/UBS City Jaraguá – Estrada de Taipas (esq. Rua Paulo Arentino), 1648, Jaraguá – Telefone: (11) 3947‐2690

AMA/UBS Vila Pereira Barreto – R. Dom Manoel D’elboux, 76, Jd. São José – Telefone: (11) 3975‐9019

AMA/UBS Anhanguera – R. Marcela Alves de Cássia, 175, Jd. Jaraguá – (11) 3904‐8999

AMA/UBS Parque Maria Domitila – Av. do Anastácio (esq. Rua Willis Roberto Banks), 2421, Pq. Maria Domitila – Telefone: (11) 3903‐5572

Bairro: Santana/Jaçanã

AMA/UBS Lauzane Paulista – R. Valorbe, 80, Lauzane Paulista

AMA/UBS Jd Joamar – R. Adauto Bezerra Delgado, 230, Jd Joamar

AMA/UBS Wamberto Dias da Costa – R. Paulo César, 60, Tremembé

Bairro: Perus

AMA/UBS Perus – Praça Vigário João Gonçalves de Lima, 239, Perus – (11) 3917‐0707

Bairro: Vila Maria/Vila Guilherme

AMA/UBS Vila Guilherme – R. João Ventura Batista, 615 – Vl Guilherme – Telefone: (11) 2901‐5883

UBS Vila Medeiros – R. Eurico Sodré, 353, Vl Medeiros – Telefone: (11) 2212‐2223

AMA/UBS Jd Brasil – R. Francisco Peixoto Bezerra, 400, Jd. Brasil – Telefone: (11) 2201‐4101

Zona Oeste

Bairro: Lapa/Pinheiros

AMA/UBS Vila Piauí – Praça Camilo Castelo Branco, 10, Vl Piauí – Telefone: (11) 3621‐4508

AMA/UBS Vila Nova Jaguaré – R. Salatiel de Campos, 222, Jaguaré – Telefone: (11) 3768‐1527

Bairro: Butantã

AMA/UBS Jd São Jorge ‐ Dr. Paulo Eduardo Elias – R. Angelo Aparecido dos Santos Dias, 331, Jd São Jorge – Telefone: (11) 3781‐3817

AMA/UBS Paulo VI – Av. Vaticano, 69, Jd João XXIII – Telefone: (11) 3782‐0838

AMA/UBS Vila Sônia – R. Abraão Calil Rezek, 91, Vila Sônia – Telefone: (11) 3742‐9844

Zona Sudeste

Bairro: Mooca/Aricanduva

AMA/UBS Água Rasa – R. Serra de Jaire, 1480, Água Rasa – Telefone: (11) 2605‐2156

AMA/UBS Vila Oratório ‐ Tito Pedro Mascelani – R. João Fialho de Carvalho, 35, Vila Diva – Telefone (11) 2301‐2979

AMA/UBS Vila Antonieta – R. Coronel João de Oliveira Melo, 440, Vila Antonieta – Telefone: (11) 2725‐3997

AMA/UBS Vila Carrão ‐ Dr Adhemar Monteiro Pacheco – R. Dr Jaci Barbosa, 280, Vila carrão 03447‐000 2785‐4728

AMA/UBS Pari – R. Das Olarias, 503, Canindé – Telefone: (11) 3227‐0081

AMA/UBS Parque Bristol – R. Francois Bunel, 194, Pq Bristol – Telefone: (11) 2331‐3089

AMA/UBS Vila Guarani – R. Teresinha, 123, Jd. Maringá – Telefone: (11) 2910‐2958

Bairro: Penha

AMA/UBS Padre Manoel da Nóbrega – Av. Padre Francisco de Toledo, 545, Arthur Alvim – Telefone: (11) 2741‐7296

AMA/UBS Jd Nordeste – R. Nicolo Tartaglia, 45 – Jd. Coimbra – Telefone: (11) 2280‐6211

AMA/UBS Cangaíba ‐ Carlos Gentile de Mello – Av. Cangaiba, 3722, Cangaíba – Telefone (11) 2621‐6523

AMA/UBS Vila Silvia – R. Belém dos Santos (esquina com a R. Lauro de Freitas), 222, Vila Silvia – Telefone: (11) 2545‐6838

AMA/UBS Chácara Cruzeiro do Sul – R. Mercedes Lopes, 989, Chácara Cruzeiro do Sul – Telefone: (11) 2647‐0031

Bairro: Ipiranga

AMA/UBS Vila Moraes ‐ João Paulo Botelho Vieira – R. Giovanni di Balduccio, 250 – Vl Moraes – Telefone: (11) 5073‐8345

AMA/UBS São Vicente de Paula – R. Vicente da Costa, 289, Ipiranga – Telefone: (11) 2273‐4592

Bairro: Vila Mariana/Jabaquara

AMA/UBS Cupecê ‐ Dr. Waldomiro Pregnolatto – Av. Santa Catarina, 1523, Vl Santa Catarina – Telefone: (11) 5564‐3079

AMA/UBS Dr. Geraldo da Silva Ferreira – Av. Eng Armando de Arruda Pereira, 2944, Vl do Encontro – Telefone: (11) 5588‐2366

AMA/UBS Americanópolis – R. Cidade de Santos, 46, Americanópolis – Telefone: (11) 5562‐1476

AMA/UBS Vila Clara – R. Rolando Curti, 701, Vl Clara – Telefone: (11) 5623‐6883

Bairro: Vila Prudente/Sapopemba

AMA/UBS Jd. Independência ‐ Hermenegildo Morbim Jr. – R. Planalto de Conquista, 80, Jd. Independência – Telefone: (11) 2216‐3746

AMA/UBS Jd. Grimaldi – R. Pedro de Castro Velho, 523, Vl Bancária – Telefone: (11) 2216‐8076

AMA/UBS Jd. Elba ‐ Humberto Gastão Bodra – R. Batista Fergusio, 1016, Vl. Cardoso Franco – Telefone: (11) 2704‐3491

AMA/UBS Vila California ‐ Zeilival Bruscagin – Praça Conde de São Januário, 91, Vl. Califórnia – Telefone: (11) 2917‐1117

Zona Sul

Bairro: Campo Limpo

AMA/UBS Vila Prel‐ Antonio Bernardes de Oliveira – R. Tereza Maia Pinto, 11, Vila Prel – Telefone: (11) 5511‐1630

AMA/UBS Parque Fernanda – R. Ernesto Soares Filho, 301, Pq Fernanda – Telefone (11) 5821‐1632

Bairro: Santo Amaro/Cidade Ademar:

AMA/UBS Jd Miriam ‐ Manoel Soares de Oliveira – Av. Santo Afonso, 419, Jd. Miriam – Telefone: (11) 5622‐7869

AMA/UBS Vila Missionária – R. Rainha das Missões, 515, Vila Missionária – Telefone: (11) 5612‐2270

AMA/UBS Vila Joaniza – R. Luis Vives, 85, Vila Joaniza – Telefone: (11) 5621‐7859

AMA/UBS Vila Império – R. Catarina Gabrielli, 236, Americanópolis – Telefone: (11) 5624‐6554

AMA/UBS Parque Doroteia – R. dos Aniquis, 3, Jd. Santa Terezinha – Telefone: (11) 5560‐0890

Bairro: Capela do Socorro

AMA/UBS Jd. Icarai ‐ Quintana – R. São Roque do Paraguaçu, 190, Vila Quintana – Telefone: (11) 5928‐0272

AMA/UBS Jd. Mirna – R. Dr. Juvenal Hudson Ferreira, 13, Jd. Mirna – Telefone: (11) 5526‐2114

AMA/UBS Jardim Castro Alves – Av. João Paulo Barreto, 131, Jd. Castro Alves – Telefone: (11) 5971‐2157

Bairro: M’Boi Mirim

AMA/UBS Jardim Capela – R. Barão de Paiva Manso, 200, Jd. Capela – Telefone: (11) 5517‐0226

AMA/UBS Parque Novo Santo Amaro – R. Porta do Prado, 18, Parque Novo Sto Amaro – Telefone: (11) 5831‐1448

AMA/UBS Parque Figueira Grande – R. Daniel Klein, 211, Pq Figueira Grande – Telefone: (11) 5514‐6609

AMA/UBS Parque Santo Antonio – R. Manuel Bordalo Pinheiro, 100, Parque Santo Antonio – Telefone: (11) 5511‐4249

AMA/UBS Jd. Alfredo – R. Dinar, 51, Jd. Alfredo – Telefone: (11) 5514‐6355