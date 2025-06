Justiça de BH concede liberdade provisória a homem que agrediu bebê confundida com boneca ‘reborn’

O agressor alegou que sua reação foi motivada por uma irritação ao sentir que havia perdido a vez na fila de um trailer; a juíza responsável pelo caso determinou uma fiança no valor de R$ 4.554 e medidas cautelares

Freepik Mesmo após os pais confirmarem que o bebê era real, o homem não se convenceu e desferiu o golpe contra a criança, causando inchaço na cabeça



A Justiça de Belo Horizonte decidiu conceder liberdade provisória a Filipe Martins Cruz, que é acusado de agredir uma bebê de apenas quatro meses. O incidente ocorreu em um trailer de lanches na capital mineira, onde o homem confundiu a criança com uma boneca reborn e abordou os pais, achando que estavam tentando furar a fila. Mesmo após os pais confirmarem que a bebê era real, o homem não se convenceu e desferiu o golpe contra a criança, causando inchaço na cabeça.

A criança foi levado ao Hospital João XXIII, onde os médicos constataram que, apesar do trauma, não corre risco de vida. A juíza responsável pelo caso determinou uma fiança no valor de R$ 4.554, além de impor algumas medidas cautelares. A decisão se baseou no fato de que a pena máxima prevista para o crime é inferior a quatro anos, o que, segundo ela, não justificaria a manutenção da prisão preventiva do acusado. Filipe, de 36 anos, deverá seguir algumas orientações judiciais.

Entre as determinações, está a obrigatoriedade de comparecer regularmente à Central de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas. O agressor alegou que sua reação foi motivada por uma suposta irritação ao sentir que havia perdido a vez na fila do trailer. Ele também admitiu ter consumido bebida alcoólica antes do incidente. O caso gerou grande repercussão na cidade.

