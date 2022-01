Muitas pessoas foram salvas pelo uso do colete em Capitólio, diz porta-voz dos bombeiros

Tenente Pedro Aihara afirmou que as vítimas poderiam ter tido lesões mais graves se não estivessem utilizando o equipamento

Bombeiros-MG/Reuters Corpo de Bombeiros localizou dez corpos no local do acidente



O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, tenente Pedro Aihara, afirmou que muitas pessoas sobreviveram ou tiveram ferimentos leves no acidente em Capitólio por causa do uso do colete salva-vidas. “É interessante a gente observar que em uma situação como essa, que ninguém poderia prever, muitas pessoas foram salvas pelo uso do colete salva-vidas. No momento em que houve impacto com aquela grande massa de água ou com uma onda que lançou pessoas a mais de 3 metros de altura, se elas não estivessem utilizando esses coletes, elas poderiam ter tido lesões muito mais graves ou não teriam conseguido sobreviver”, afirmou Aihara em entrevista ao JP Domingo, da Jovem Pan News.

“Isso faz diferença muitas vezes entre a vida e a morte. A gente não quer que o acidente aconteça, mas é importante que a gente esteja preparado”, completou. As equipes de busca encontraram os últimos dois desaparecidos no Lago de Furnas neste domingo, 9. As vítimas são um homem e o filho de 14 anos. Com isso, o número de mortos na tragédia subiu para dez. Segundo as autoridades, não há mais desaparecidos no local. O Corpo de Bombeiros vai continuar as operações de busca para localizar os destroços das embarcações atingidas pela rocha.