Capitólio: Quatro pessoas da mesma família estão entre os mortos

Pai, mãe, filho e neto estavam na lancha Jesus, atingida em cheio pela rocha que se desprendeu do cânion; policiais usam fotos tiradas pouco antes do passeio no lago para identificar corpos

Reprodução/WhatsApp Todos os oito mortos no acidente, entre eles os quatro membros da mesma família, estavam na lancha Jesus, circulada na imagem



A Polícia Civil de Minas Gerais informou que quatro pessoas da mesma família estão entre os mortos do acidente em Capitólio (MG). Por volta das 12h30 de sábado, 8, uma rocha se desprendeu do cânion e atingiu três lanchas que faziam o passeio no Lago de Furnas. Uma das embarcações, batizada de Jesus, foi a mais prejudicada — nela estavam as oito vítimas fatais e dois desaparecidos (um homem e seu filho de 14 anos). Todos os ocupantes da lancha estavam hospedados em uma pousada de São José da Barra e fecharam no sábado o passeio náutico pelas águas de capitólio.

Os quatro membros da família são um pai, de 67 anos, uma mãe, 57, o filho, 37, e um neto, de 14. De acordo com as autoridades, os policiais utilizaram fotografias que os turistas fizeram no trajeto até o passeio para auxiliar na identificação. Uma equipe com 11 mergulhadores do Corpo de Bombeiros está no local. Não há previsão para o enceramento das buscas.