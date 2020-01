A atriz aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro e passará por ‘período de testes’ na Secretaria Especial de Cultura. Nesta quarta, a artista deve desembarcar em Brasília para conhecer a pasta

Reprodução Regina Duarte e Bolsonaro conversaram nesta segunda-feira (20)



A atriz Regina Duarte afirmou nesta terça-feira (21) que terá “muito trabalho pela frente” e que precisará do “apoio” de seus seguidores. A afirmação foi feita em sua conta no Instagram, como legenda de uma foto em que aparece ao lado do presidente Jair Bolsonaro.

Na segunda (20), a artista aceitou passar por um “período de testes” na Secretaria Especial de Cultura, vinculada ao Ministério do Turismo. O nome de Regina foi escolhido após a demissão de Roberto Alvim, que fez um discurso com frase copiadas de Joseph Goebbels, ministro da Alemanha nazista.

Ainda na postagem, Regina comentou que a indicação de seu nome para a pasta “parece um sonho” e também falou sobre possíveis ataques “em função do cargo”, ressaltando que “pode vir a ter que se blindar das redes sociais”.

“Tem horas que eu nem acredito. Parece um sonho. Deixa eu curtir um pouquinho mais a alegria de sentir que posso ser respeitada no meu amor pelo Brasil e pelo povo brasileiro?! Daqui a pouco sei que posso vir a ter que me blindar das redes sociais onde talvez, quem sabe? Podem me atacar mais ainda em função do cargo. Sei (e vocês sabem também) que posso ter que afastar, reduzir as postagem… vou ter MUITO TRABALHO pela frente. Fiquem comigo, vou precisar saber que estão comigo. Grande, grato e amoroso abraço!”, diz o post.

No encontro que teve com Bolsonaro na segunda, a atriz afirmou que “está noivando” ao comentar o convite. Nesta quarta, Regina deverá chegar a Brasília ” para conhecer a Secretaria Especial da Cultura do governo federal”, afirmou o Palácio do Planalto.