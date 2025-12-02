Mulher e 4 filhos morrem em incêndio no Recife

Polícia Civil de Pernambuco informa que o crime foi tipificado como incêndio, homicídio e feminicídio; suspeito, pai das crianças, foi preso em flagrante no sábado (29)

MARLON COSTA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Mulher e quatro filhos morreram durante um incêndio no Recife, em Pernambuco, no último sábado (29)



Uma mulher e quatro filhos morreram durante um incêndio no Recife, em Pernambuco, no último sábado (29). O suspeito, pai das crianças, foi preso em flagrante no mesmo dia. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o crime foi tipificado como incêndio, homicídio e feminicídio. Conforme a polícia, após a audiência de custódia, no domingo (30), o suspeito teve a prisão preventiva decretada. A ocorrência segue sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco disse que o local do incêndio passou por perícia ainda no sábado. “Os corpos das vítimas também passaram por perícia e foram liberados após a realização de exames de DNA”, disse. O resultado da perícia, assim que concluído, será encaminhado à autoridade policial responsável pelo caso.

Na tarde do sábado, equipes do 12º BPM foram acionadas para uma ocorrência nas proximidades da UPA da Caxangá. “A equipe isolou a área e solicitou imediatamente o apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco para o incêndio que estava ocorrendo”, disse a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A corporação deslocou três viaturas de combate a incêndio, uma de salvamento, uma de resgate e três viaturas de comando operacional, totalizando 26 militares.

As chamas foram controladas e os bombeiros finalizaram os trabalhos ainda durante o período da tarde, por volta das 16h30, quando foram confirmadas as cinco mortes.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert