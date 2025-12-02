Jovem Pan > Notícias > Brasil > Mulher e 4 filhos morrem em incêndio no Recife

Mulher e 4 filhos morrem em incêndio no Recife

Polícia Civil de Pernambuco informa que o crime foi tipificado como incêndio, homicídio e feminicídio; suspeito, pai das crianças, foi preso em flagrante no sábado (29)

  • Por Jovem Pan
  • 02/12/2025 12h23
MARLON COSTA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Mulher e quatro filhos morreram durante um incêndio no Recife, em Pernambuco, no último sábado (29) Mulher e quatro filhos morreram durante um incêndio no Recife, em Pernambuco, no último sábado (29)

Uma mulher e quatro filhos morreram durante um incêndio no Recife, em Pernambuco, no último sábado (29). O suspeito, pai das crianças, foi preso em flagrante no mesmo dia. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o crime foi tipificado como incêndio, homicídio e feminicídio. Conforme a polícia, após a audiência de custódia, no domingo (30), o suspeito teve a prisão preventiva decretada. A ocorrência segue sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco disse que o local do incêndio passou por perícia ainda no sábado. “Os corpos das vítimas também passaram por perícia e foram liberados após a realização de exames de DNA”, disse. O resultado da perícia, assim que concluído, será encaminhado à autoridade policial responsável pelo caso.

Vista aérea de segunda-feira (1) do rescaldo do incêndio na ocupação Icauã Rodrigues, organizada pelo Movimento Urbano dos Trabalhadores Sem Teto (MUST)

Vista aérea de segunda-feira (1) do rescaldo do incêndio na ocupação Icauã Rodrigues, organizada pelo Movimento Urbano dos Trabalhadores Sem Teto (MUST)

Na tarde do sábado, equipes do 12º BPM foram acionadas para uma ocorrência nas proximidades da UPA da Caxangá. “A equipe isolou a área e solicitou imediatamente o apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco para o incêndio que estava ocorrendo”, disse a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco.

A corporação deslocou três viaturas de combate a incêndio, uma de salvamento, uma de resgate e três viaturas de comando operacional, totalizando 26 militares.

As chamas foram controladas e os bombeiros finalizaram os trabalhos ainda durante o período da tarde, por volta das 16h30, quando foram confirmadas as cinco mortes.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert

